На Сумщине «реформатор» наколядовал 27 тысяч «Обмен старых банкнот на новые» в рамках вроде денежной реформы - это одна из мошеннических схем, которую достаточно широко используют злоумышленники для собственного обогащения.

Жертвой такого обмана стала 68-летняя жительница Роменского района, которая из-за излишней доверчивости потеряла 27 000 гривен.

Когда в дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила жительница одного из сел района и сообщила, что ее старенькую мать обманули аферисты, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выяснили: несколько часов назад во двор летней жительницы пришел незнакомец и предложил в рамках денежной реформы обмен купюр. Сначала та отказалась, однако тот не спешил покидать ее дом. Он настойчиво попросил места, чтобы сесть, и разложил на столе несколько бумаг. Стал рассказывать о том, что именно сегодня, до 18:00 ему и местной почтальонше необходимо обменять населению в этом селе деньги, потому что потом они будут просто недействительны. В своем разговоре он назвал имя и фамилию почтальона, к тому же, заверил, что та сейчас закончит обмен у соседей, и тоже сюда подойдет. Пожилая женщина, услышав знакомое имя, поверила, более того – призналась, что недавно получила арендную плату за землю, но деньги обменяет, когда придет почтальон. Тогда мужчина предложил: пока той нет, из соображений экономии времени пусть женщина вынесет деньги, ведь ему не только нужно пересчитать деньги, но и оформить документы. Та согласилась, и визитер, спешно пересчитав купюры, вынул из кармана пачку новых банкнот, положил их на стол, и пока женщина их считала, быстро вышел. Это насторожило хозяйку, и она пошла за ним следом, спрашивая, где же делась почтальон. Поскольку пожилая женщина передвигалась с костылем, а незнакомец почти бежал, то, выйдя на улицу, она увидела, как тот почти запрыгнул в легковую машину, которая тут же уехала.

В полиции по данному фактор открыли уголовное производство по ст. 190 ч. 1 УК Украины «Мошенничество», и разыскивают злоумышленника. Правоохранители предостерегают граждан: будьте осторожны, рассказывайте своим стареньким родственникам о такого рода опасности. Ведь аферисты, которые под видом соцработников и сотрудников пенсионного фонда и финансовых учреждений обманывают пожилых людей, выманивая деньги именно под видом обмена купюр в рамках денежной реформы. И в результате старики остаются с разрисованными сувенирными бумажками на руках, зато теряя годами собираемые сбережения. Обычно, мошенники для своих махинаций выбирают дальние села и малозаселённые улицы, предпочитают те домам, которые расположены более отдаленно от соседских, избегая, таким образом, посторонних глаз, и обеспечивая себе определенную безопасность и возможность быстро скрыться.

Работники полиции советуют гражданам быть осмотрительными и не впускать в дома и во двор незнакомцев, кем бы они ни представлялись, и на кого бы из ваших знакомых не ссылались. Держите всегда свои двери запертыми, даже если вы находитесь дома. В том случае, если в дом зашел незнакомый человек - немедленно сообщайте об этом в полицию по телефону спецлинии «102». И ни при каких обстоятельствах никому не рассказывайте о своих доходах и наличии дома денег - этим вы только поощрите злоумышленника, и он, возможно, прибегнет к более агрессивным действиям.

Будьте рассудительными и осторожными, и вам не придется стать жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.