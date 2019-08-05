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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4998

В Сумах провели чемпионат города по теннису

На выходных проходил Открытый чемпионат города Сумы по теннису.

В турнире на кортах Теннисной академии приняли участие более сорока спортсменов.

Результаты турнира:

Женщины. Одиночный разряд: 1-е место - Малёваная Ангелина, 2-е место - Барсегян Анна, 3-е место - Пескова Анастасия.

Парный разряд: 1-е место - Маландий Евгения/Поддубная Оксана, 2-е место - Мажникова Марина/Басова Марианна, 3-е место - Малёваная Ангелина/Пескова Анастасия.

Мужчины. Одиночный разряд: 1-е место - Наталич Максим, 2-е место - Литвиненко Вячеслав, 3-е место - Борисов Александр.

Парный разряд: 1-е место - Бурлака Александр/Атаманчук Олег, 2-е место - Галашан Валерий/Литвиненко Вячеслав, 3-е место - Олейник Иван/Наталич Максим.

Микст: 1-е место - Маландий Евгения/Семененко Евгений, 2-е место- Рудь Мария/Литвиненко Вячеслав, 3-е место- Малёваная Ангелина/Атаманчук Олег.

Спорт Теннис
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