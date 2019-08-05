В Сумах провели чемпионат города по теннису

В турнире на кортах Теннисной академии приняли участие более сорока спортсменов.
Результаты турнира:
Женщины. Одиночный разряд: 1-е место - Малёваная Ангелина, 2-е место - Барсегян Анна, 3-е место - Пескова Анастасия.
Парный разряд: 1-е место - Маландий Евгения/Поддубная Оксана, 2-е место - Мажникова Марина/Басова Марианна, 3-е место - Малёваная Ангелина/Пескова Анастасия.
Мужчины. Одиночный разряд: 1-е место - Наталич Максим, 2-е место - Литвиненко Вячеслав, 3-е место - Борисов Александр.
Парный разряд: 1-е место - Бурлака Александр/Атаманчук Олег, 2-е место - Галашан Валерий/Литвиненко Вячеслав, 3-е место - Олейник Иван/Наталич Максим.
Микст: 1-е место - Маландий Евгения/Семененко Евгений, 2-е место- Рудь Мария/Литвиненко Вячеслав, 3-е место- Малёваная Ангелина/Атаманчук Олег.
31 августа – 1 сентября на кортах «Теннисной академии» пройдет открытый чемпионат Сум по теннису....
17-18 августа на кортах возле озера Чеха провели парный аматорский турнир «Sumy Summer Cup 2019»....
12-14 августа на кортах Теннисной академии в парке им. Кожедуба прошел «Летний Кубок ТА 4 by babolat» U-12 2-й категория...
31 августа – 1 сентября на кортах «Теннисной академии» пройдет открытый чемпионат Сум по теннису....
3-4 августа на кортах «Теннисной академии» провели «Летний Кубок ТА 3 by babolat» U14 2 категории ФТУ....