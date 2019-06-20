В сумском онкодиспансере умерла женщина Сегодня, 2 сентября, в 9.00 на линию «102» поступило сообщение из Сумского областного онкодиспансера о том, что женщина, 1949 г.р., которая пришла на УЗИ, внезапно умерла в больнице.

На место выезжала следственно-оперативная группа. При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет sumy.today.