В сумском онкодиспансере умерла женщина

На место выезжала следственно-оперативная группа. При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет sumy.today.
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