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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05323

В сумском онкодиспансере умерла женщина

Сегодня, 2 сентября, в 9.00 на линию «102» поступило сообщение из Сумского областного онкодиспансера о том, что женщина, 1949 г.р., которая пришла на УЗИ, внезапно умерла в больнице.

На место выезжала следственно-оперативная группа. При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет sumy.today.

Общество Смерть Сумской онкодиспансер
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