Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10147

За неделю на Сумщине зарегистрировано 100 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 103 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 53 здания и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн. 488 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 25 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
view counter

По тематике

19.08.2019 09:02

За неделю на Сумщине зарегистрировано 70 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий и 2 единицы автотракторной техники....

12.08.2019 09:23

За неделю на Сумщине зарегистрировано 69 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 22 здания и 4 единицы автотракторной техники....

05.08.2019 09:44

За неделю на Сумщине зарегистрировано 74 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий и 2 единицы автотракторной техники....

В Сумах тушили пятую горбольницу
31.07.2019 17:40

В Сумах тушили пятую горбольницу

30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5....

15.07.2019 14:21

За неделю на Сумщине зарегистрировано 44 ЧП

В результате пожаров погибли два человека. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.