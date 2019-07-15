За неделю на Сумщине зарегистрировано 100 ЧП В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 103 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 53 здания и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн. 488 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 25 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.