Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото) В четверг, 22 августа, газета «ДС-экспресс» вручила призы* подписчикам второго полугодия 2019 года, победившим в традиционном призовом конкурсе.

Не все из выигравших подписчиков смогли в четверг прийти за призами, однако те, кто присутствовал, получили заряд хорошего настроения. Поздравляем победителей!

Представители редакции с удовольствием вручили призы счастливчикам второго полугодия 2019 года. От всей души поздравили победителей, а всем остальным искренне пожелали победы в очередных конкурсах.

Напоминаем читателям, что газета «ДС-экспресс» проводит призовые конкурсы для подписчиков каждые полгода.

Для того, чтобы принять в них участие, нужно просто подписаться на «ДС»-ку, как минимум, на полгода (кстати, и это показательно, газета "ДС-экспресс" имеет самое большое из сумских изданий количество подписчиков). После этого, прислав или принеся в редакцию копию своего подписного абонемента, вы получаете возможность выиграть весьма ценные и необходимые дома призы.

Уже скоро будет объявлена подписка на периодические издания на новый 2020 год. До 25 декабря этого года подписаться можно в любом почтовом отделении связи! Газета "ДС-экспресс" приглашает новых подписчиков в свою многотысячную семью. Поддержка читателей очень важна для редакции, ваше доверие - лучшая награда за труд!

Следите за анонсами в газете, участвуйте – вам непременно улыбнется удача!

Для интернет-пользователей. Сейчас многие перестали читать бумажные газеты и получают информацию из интернета, а сумские новости узнают в том числе и на "Данкоре". Но есть категория читателей, для которых основным источником информации остаются печатные издания. Это люди старшего возраста, те читатели, которым доставляет удовольствие сам традиционный процесс чтения, перелистывая страницы, а не на экране монитора. Сделайте им подарок - подпишите своих родителей на "ДС"-ку, они будут очень довольны!

*Под призами имеется в виду покупка за 0,1 грн.

Cлово победителям/Слово переможцям:

Дехтярь Тетяна Петрівна (с. В.Сироватка), виграла головний приз - телевізор:

- Ми передплачуємо газету років сім. Це вже в мене друга ваша нагорода. Перша була пароварка. На ній ми виростили онуку на дієтичному харчуванні. Нам не вистачає дитячої сторінки. Ваша газета нам замість букваря. Онука читає нам вголос газету. Так читати її не посадиш, а вашу «ДС»-ку залюбки.

Взагалі газета дуже гарна. Найкращих вам побажань! Мирного неба нам, вам і всій України. І щоб з ваших сторінок лише позитивні, добрі, гарні новини доходили до читача.

Косенко Ольга Гнатівна, виграла електрочайник:

- Дякую! Це вже другий мій чайник. Побажаю вашій редакції успіхів у вашій праці. Газета дуже цікава, дуже багато хорошої інформації, є що про місто почитати, усі новини. Побажаю вам здоров’я та успіхів!

Репетун Євдокія Миколаївна, виграла електрочайник:

- Газету передплачуємо більше 10-ти років. Читаємо від першої до останньої сторінки. Всім задоволені. Про кулінарію та рецепти бажано повернути рубрику. Дякую.

Артеменко Зінаїда Володимирівна, виграла електрочайник:

- «ДС»-ку передплачую кожен рік. Дуже подобається. Дуже люблю читати…все, що в Сумах відбувається..всі новини. Рецептів мало. Подавала на розіграш призів раніше, але виграла в перший раз.

Рудик Валерій Іванович (смт. Липова Долина), виграв тепловентилятор, на врученні була присутня його донька Альона:

- Ми читаємо «ДС»-ку всією родиною. Раніше не щастило - призи не вигравали, а у цьому році я наполягла на тому, щоб ми прийняли участь у конкусі. І ось ми виграли. Пощастило! Дуже дякуємо вам за запрошення і за інформацію, яку дає газета - правдива…

Стрыбуль Николай Алексеевич, выиграл тепловентилятор:

- «ДС-експресс» - это самая лучшая газета. Мы выписываем и другие газеты, но эта!..Самая лучшая! Я выписываю на год. «ДС-експресс» печатает новости городские, областные и всеукраинские. Много хороших приложений: гороскопы, кроссворды, погоду смотрим на неделю… Все написано. Ну, самая лучшая газета!!! Что тут сказать. Очень довольны! Спасибо!

Михалева Валентина Алексеевна, выиграла тепловентилятор:

- Вы знете я подписываю газету с момента основания. У меня есть чашечки с логотипом газеты, которые вручали подписчикам в первые годы от основания газеты. Мало того, я подписываю две «ДС»-ки: себе и маме. В розыгрышах принимали участие и я, и мама. Но выиграла впервые, и очень рада! Хочу сказать, что «ДС»-ка очень информативная, она интересная, потому, что именно сумские новости... Интернет не заменит удовольствия от ожидания свежего номера. Спасибо всей редакции, всем сотрудникам за хорошую работу!

Трапізон Ганна Іванівна, виграла праску:

- Я виписую газету вже декілька років. Просто у конкурсі ніколи не брала участі. За що подобається? Хоч і невелика, але все стисло, всього багато. Всі новості прочитав в «ДС»-ці і передаємо газету… хай далі читають. Дякую вам.

Резніченко Михайло Васильович, виграв термос, на врученні був присутній його син Сергій:

- «ДС» - наша улюблена газета. Ми її передплачуємо вже більше 5-ти років. Є що почитати, багато цікавого. І ми вам за це вдячні!

Веретеха Тамара Алексеевна, выиграла термос:

- Удовлетворена вашей газетой. Второй раз получаю приз (Первый был чайник - Ред.).