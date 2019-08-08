Возобновился чемпионат Сумщины по футболу После летнего перерыва возобновился чемпионат области по футболу.

На выходных были сыграны матчи 10-го тура в высшей и первой лигах.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Тростянец-2» - 0:3

Голы: Мигаль М. (13), Курило В. (62), Жила А. (69).

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Кролевец» - 0:2

Голы: Рой Д. (29), Груша Д. (74).

ФК «Дружба» - ФК «Велетень» (Глухов) - 1: 0

Гол: Кролевецкий Р. (66).

ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» (Сумской район) - 0:3

Голы: Игумнов Д. (23 пен., 39), Петраков Е. (31).

После 10 туров лидирует «LS Group» - 27 очков (в 9 играх), дальше – «Тросятнец-2» - 24 (9), «Кролевец» - 16 (9), «Тростянец» и «Велетень» - по 14…

Первая лига

ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:2

Голы: Семишкур Д. (71, 79).

ФК «Явор» (Краснополье) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (неявка)

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 6:0

Голы: Сорока А. (19), Кириенко И. (38), Атаманюк А. (50, 70), Билодид Я. (60), Ругаль Е. (87).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 5: 2

Голы: Параконний Д. (15, 35, 44), Федченко А. (32, 76) - Иванченко А. (49, 79).

После 10 игр в лидерах «Колос» - 25 очков (9 игр), дальше – «Аграрник-Авангард» и «Украина-Аграрная» - по 18, «Явор» - 17…