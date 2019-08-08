Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55424

Возобновился чемпионат Сумщины по футболу

После летнего перерыва возобновился чемпионат области по футболу.

На выходных были сыграны матчи 10-го тура в высшей и первой лигах.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Тростянец-2» - 0:3

Голы: Мигаль М. (13), Курило В. (62), Жила А. (69).

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Кролевец» - 0:2

Голы: Рой Д. (29), Груша Д. (74).

ФК «Дружба» - ФК «Велетень» (Глухов) - 1: 0

Гол: Кролевецкий Р. (66).

ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» (Сумской район) - 0:3

Голы: Игумнов Д. (23 пен., 39), Петраков Е. (31).

После 10 туров лидирует «LS Group» - 27 очков (в 9 играх), дальше – «Тросятнец-2» - 24 (9), «Кролевец» - 16 (9), «Тростянец» и «Велетень» - по 14…

Первая лига

ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:2

Голы: Семишкур Д. (71, 79).

ФК «Явор» (Краснополье) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (неявка)

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 6:0

Голы: Сорока А. (19), Кириенко И. (38), Атаманюк А. (50, 70), Билодид Я. (60), Ругаль Е. (87).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 5: 2

Голы: Параконний Д. (15, 35, 44), Федченко А. (32, 76) - Иванченко А. (49, 79).

После 10 игр в лидерах «Колос» - 25 очков (9 игр), дальше – «Аграрник-Авангард» и «Украина-Аграрная» - по 18, «Явор» - 17…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
view counter

По тематике

Сумские аматоры уже третьи в чемпионате Украины
Сегодня 12:37

Сумские аматоры уже третьи в чемпионате Украины

На выходных проходили игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров....

«Альянс» снова победил во второй лиге (видео)
Сегодня 08:04

«Альянс» снова победил во второй лиге (видео)

Единственный представитель Сумщины одержал вторую победу подряд....

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 10-го тура
30.08.2019 11:24

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 10-го тура

31 августа будут сыграны матчи 10-го тура чемпионата области по футболу....

«Альянсу» в кубке Украины попался аутсайдер первой лиги
28.08.2019 14:28

«Альянсу» в кубке Украины попался аутсайдер первой лиги

Единственный представитель Сумщины в кубке Украины получил соперника в третьем раунде....

«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины
27.08.2019 21:51

«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины

Единственный представитель Сумщины в кубке Украины по футболу липоводолинский «Альянс» прошел в третий раунд....

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Сегодня 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
Глуховскому военкому, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения
Сегодня 17:57
Сумской бегун стал вторым на чемпионате Украины по полумарафону
Сегодня 17:30
На сумской границе изъяли швейцарские часы
Сегодня 17:18
В Сумах открыли «Памятный знак погибшему студенту-воину»
Сегодня 17:09
В Сумах остался единственный освободитель города
Сегодня 16:53
В Сумах Соборная осталась без воды
Сегодня 16:42
В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве
Сегодня 16:30
По делу о двойном убийстве сумчанок оспаривали содержания под стражей
Сегодня 16:08
В Сумах провели чемпионат области по конному спорту
Сегодня 15:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.