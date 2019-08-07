Состоянием Сумки займутся в следующем году, может быть… Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Состояние р. Сумки».

«В связи с тем, что уровень загрязнения р. Сумки неочищенными сточными водами, попадающими в неё из системы общегородской канализации, становится катастрофическим, и, на сегодняшний день представляет реальную угрозу, уже даже не в экологическом, а в эпидемиологическом смысле, считаю крайне необходимым:

1. В кратчайшие сроки создать независимую комиссию, в состав которой включить специалистов-экологов, независимых специалистов в области водопроводно-канализационного хозяйства, представителей общественности, а также сотрудников соответствующих подразделений правоохранительных органов.

2. В связи с занятой КП "Водоканал" принципиальной позицией, которая выражена в полном и категорическом отрицании любых претензий к КП "Водоканал" по поводу ненадлежащего содержания, контроля и периодических обследований трубопроводов систем самотёчной и напорной канализации, проходящих в пойме р. Сумка, и пересекающих русло р. Сумки, поручить комиссии:

А. Обследовать с целью установления реального технического состояния трубопровода напорного коллектора, участок трассы которого проходит в пойме р. Сумки, дюкерных переходов напорного коллектора, камер линейных задвижек напорного коллектора, камер подключения КНС №№ 4, 2, и 1-А. В случае необходимости, привлечь для обследования организации, специализирующиеся на выполнении водолазных работ необходимого уровня и квалификации, не связанных какими-либо отношениями с КП "Водоканал"

Б. Обследовать дюкерные переходы самотёчных железобетонных коллекторов, находящихся в р-не ул. Гулака Артемовского, и в р-не МЦ "Романтика".

В. Определить методом отбора проб воды из р. Сумки, во многих местах, в пределах участка русла, от КНС-4, до устья р. Сумки, где именно находится источник (источники) наиболее интенсивного поступления неочищенной сточной воды в р. Сумку.

Результаты работы комиссии оформить соответствующим актом, на основе которого разработать комплекс первоочередных мер для устранения систематического загрязнения р. Сумки хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами.

Обязать КП "Водоканал" к выполнению необходимых работ, вид и содержание которых будет определено Комиссией.

Обязать КП "Водоканал", безоговорочно, по первому требованию председателя Комиссии, предоставить Комиссии для работы всю необходимую проектную, строительную и эксплуатационную документацию, схемы, геодезические чертежи, и т.д. касающуюся сетей водопровода и канализации, в указанном районе», - писал автор петиции Казаков Эмиль Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша електронна петиція щодо забруднення р. Сумки розглянута в межах повноважень департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Повідомляємо, що за інформацією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради каналізаційні мережі знаходяться в задовільному стані. Аварійних ситуацій на об’єктах підприємства та аварійних витоків з каналізаційних мереж, які б спричинили забруднення водних об’єктів, не було.

В 2017 р. на замовлення Сумської міської ради Науковим центром прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету було виконано «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми». Відповідно до якого було надано «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми»:

Основними факторами впливу на стан р. Сумка є:

• Параметри, що впливають на забруднення р. Сумка на вході в м. Суми;

• Вплив Косівщинського водосховища:

• Підпір води (можливий вплив на підтоплення);

• Випаровування з поверхні;

• Надходження біомаси фітопланктону;

• Перешкоджання міграції гідробіонтів;

• Потрапляння господарсько-побутових каналізаційних стоків в ґрунтові води та р. Сумку.

• Організація відведення поверхневих зливових вод;

• Стан берегів (поверхневий стік);

• Підпірна споруда під мостом по пр. Шевченка:

• Погіршення естетичного вигляду між мостами по вул. Горького та пр. Шевченка;

• Перешкоджання міграції гідробіонтів;

• Втрати води в мережах (вплив на підтоплення);

• р.Стрілка;

• р.Попадька;

• Високий рівень забудови басейну р. Сумка та безпосередньо заплави;

• Людська господарська діяльність в межах басейну;

• Вплив людей, що відпочивають поблизу р. Сумка;

На основі вищевикладеного запропоновано шляхи вирішення:

1. Важливим шляхом покращення екологічного стану річки Сумка є дії, спрямовані на зниження впливу Косівщинського водосховища.

2. Належна організація відведення господарсько-побутових каналізаційних стоків.

3. Організація відведення та очищення поверхневого стоку.

4. Створення водоохоронної зони.

Для покращення санітарного стану р. Сумка департаментом інфраструктури міста були вжиті ряд заходів, а саме:

- У липні поточного року розпочата процедура публічної закупівлі послуг на «Проведення благоустрою у прибережно-захисних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об’єктів, очищення русел річок». Очікуваний термін надання таких послуг - серпень-листопад поточного року.

Згідно технічного завдання переможець торгів повинен буде забезпечити щотижневе прибирання берегових смуг та водної поверхні річок Псел, Сумка, Стрілка від сміття та різного непотребу, ліквідацію захаращень, видалення аварійних, сухостійних, буреломних та вітровальних дерев.

- Розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. І.Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми).

- Розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво фекальної каналізації по вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна.

- Відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 р., департаментом інфраструктури міста СМР укладений договір з Державним підприємством «Науково- дослідний та конструкторсько- технологічний інститут міського господарства» на надання послуг з інженерного проектування (внесення змін до схеми санітарної очистки міста Суми). Зокрема передбачене будівництво нових об’єктів – три модульні зливні станції каналізаційних очисних споруд м.Суми (новий об’єкт, розташування на КНС №№ 3, 9 (2 од.); на території міських очисних споруд (1 од.)).

За результатами виконання вищезазначених заходів, при складанні проекту міського бюджету на 2020 рік департаментом інфраструктури міста СМР буде надано пропозицію департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР щодо передбачення необхідної суми коштів на реалізацію вищевказаних об’єктів».