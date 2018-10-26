В Сумах провели чемпионат области по конному спорту В последние дни августа на территории Детской конного спортивной школы прошел Открытый чемпионат области по конному спорту среди школьников и студентов.

Для кого-то эти соревнования стали дебютом, а кто-то в очередной раз завоевал очередную золотую медаль.

В маршруте высотой 60 см лучшей стала Анастасия Скоромоха и Барвинок. Второе и третье место разделили Анастасия Петренко и Алина Борьба.

Среди школьников на высоте 90 см лучшее время показала Виктория Слободенюк, Анастасии Петренко и Виктория Ереп заняли второе и третье место соответственно.

Среди студентов в тройку лидеров вошли Антонина Данильченко, Иван Гармаш и Кирилл Думчиков.

Во время второго дня соревнований желанную победу среди школьников получила Мария Щербакова, на втором месте с отрывом в одну секунду оказалась Виктория Ереп.

Среди студентов Полина Барабанова не оставила ребятам никаких шансов, вышла в лидеры и заняла первое место. За ней на втором месте оказался Дмитрий Деркач.

На высоте 120 см лучшим стал Николай Пилипейко, второе и третье место заняли Кирилл Думчиков и Полина Барабанова соответственно.

В выездке на этот раз сразу две спортсменки выполнили норматив кандидата в мастера спорта Украины - Марина Солодовник и Анастасия Полупанова. Они же заняли первое и второе место по программе предварительный приз среди юношей. Третье место осталось за Вероникой Шаповал.

Дети, как всегда были разделены на две категории: 10-12 лет и 12-14 лет. В программе предварительного приза в категории 10-12 лет лидировала Ева Ван Сайен, сразу за ней Диана Мирошниченко и Диана Гаркавенко.

Среди детей 12-14 лет хорошую езду продемонстрировала Кристина Мазуренко, что помогло ей занять первое место. Пащенко Анастасия и Лемешева Дарья завоевали второе и третье место соответственно.

Во время командного приза Анастасия Пащенко обошла соперниц и вышла на первое место. Второе и третье разделили Кристина Мазуренко и Дарья Лемешева. Среди детей 10-12 лет в командном призе неизменной лидером осталась Ева Ван Сайен, Диана Гаркавенко уверенно удержалась на втором, а вот на третье место вышла Дарья Лобода, сообщает Федерация конного спорта Сумской области.