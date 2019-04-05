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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46377

На Сумщине за год зарплата выросла на 20 процентов

Так считает главное управление статистики в Сумской области.

Главное управление статистики в Сумской области сообщает ,что в июле 2019 года среднесписочная численность штатных работников предприятий Сумщины составила 191,7 тыс. человек против 202,7 тыс. человек - в прошлом году.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в июле 2019 года в среднем составляла 9097 грн, что на 19,1% больше, чем в июле прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 9,0%.

Задолженность по выплате заработной платы за июль 2019 года увеличилась на 7,3 млн грн и на 1 августа составила 320,4 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 248,8 млн грн и КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 23,7 млн грн).

Экономика Средняя зарплата Статитика
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