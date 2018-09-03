На День міста у Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY 7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY.

Вхід для всіх сумчан та гостей міста вільний. Пригощають кращі ресторани міста. Фотозони, майстер-класи, змагання, шоупрограма та багато-багато подарунків. На День Міста на Театральній Площі буде дуже смачно! Початок о 13.00.