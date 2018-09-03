На День міста у Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY

Вхід для всіх сумчан та гостей міста вільний. Пригощають кращі ресторани міста.
Фотозони, майстер-класи, змагання, шоупрограма та багато-багато подарунків.
На День Міста на Театральній Площі буде дуже смачно!
Початок о 13.00.
Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця....
Заходи на відзначення визволення міста Суми від нацистських загарбників та річниці його заснування....
Руководителям предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности и подчиненности, рекомендовано пересмотреть графики работы, установив 3 сентября 2019 г....
3 сентября Шостка громко отметит свое 280-летие....
Празднуя День города, сумчане почти не нарушали общественный покой и порядок....