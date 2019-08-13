Завтра в Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі 7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY.

Вхід для всіх сумчан та гостей міста вільний. Пригощають кращі ресторани міста.

Фотозони, майстер-класи, змагання, шоупрограма та багато-багато подарунків.

На День Міста на Театральній Площі буде дуже смачно!

Початок о 13.00.