Завтра в Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі

Вхід для всіх сумчан та гостей міста вільний. Пригощають кращі ресторани міста.
Фотозони, майстер-класи, змагання, шоупрограма та багато-багато подарунків.
На День Міста на Театральній Площі буде дуже смачно!
Початок о 13.00.
На День города сумской коммунальный транспорт будет курсировать дольше, обещают в КП «Электроавтотранс»....
6-8 вересня у Сумах пройде перший Харитоненко-фест....
У суботу, 7 вересня, хедлайнером концерту на пл. Незалежності у Сумах буде український гурт «Антитіла»....
7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY....
Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця....