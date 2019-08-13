Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02864

Завтра в Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі

7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY.

Вхід для всіх сумчан та гостей міста вільний. Пригощають кращі ресторани міста.

Фотозони, майстер-класи, змагання, шоупрограма та багато-багато подарунків.

На День Міста на Театральній Площі буде дуже смачно!

Початок о 13.00.

Досуг День города Фестиваль уличной еды

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На День города коммунальный транспорт будет ездить чуть дольше. Не весь
Сегодня 14:16

На День города коммунальный транспорт будет ездить чуть дольше. Не весь

На День города сумской коммунальный транспорт будет курсировать дольше, обещают в КП «Электроавтотранс»....

У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)
04.09.2019 13:35

У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)

6-8 вересня у Сумах пройде перший Харитоненко-фест....

На День міста у Сумах виступлять «Антитіла»
04.09.2019 10:43

На День міста у Сумах виступлять «Антитіла»

У суботу, 7 вересня, хедлайнером концерту на пл. Незалежності у Сумах буде український гурт «Антитіла»....

На День міста у Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY
02.09.2019 15:10

На День міста у Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY

7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY....

У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок
30.08.2019 17:38

У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок

Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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