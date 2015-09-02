У Сумах відзначають 76-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників Цього дня сумчани та гості міста традиційно вшановують пам’ять воїнів, котрі загинули в боях за визволення обласного центру, містян, які постраждали від окупантів, і всіх військовослужбовців, які загинули в різні роки.

На міському кладовищі містяни та гості Сум віддали шану загиблим у зоні проведення АТО та Героям Небесної Сотні, а також вклонились братській могилі «Мати-Батьківщина» та вшанували пам’ять польських воїнів.

До покладання квітів на знак пошани воїнам-визволителям усіх часів долучилися керівники міста та області, працівники трудових колективів, молодь, ветерани та представники громадських організацій.

Потому біля Меморіального комплексу «Вічна Слава» відбувся урочистий мітинг. Тут до ветеранів та учасників зібрання звернувся заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Степан ПАК.

Він наголосив на тому, що цього дня сумчани вшановують не тільки пам’ять тих, хто загинув, визволяючи рідну землю від нацистських поневолювачів, а й тих, хто працював для фронту, відбудовував місто, а також тих, хто нині відстоює незалежність та суверенітет України на Сході держави.

«Пам’ятаємо події Другої світової війни, визволення нашого міста й не перестаємо дякувати нашим ветеранам за їхній подвиг, той мир і свободу, яку вони здобули для наступних поколінь ціною свого життя та здоров’я», – сказав Степан Пак.

Посадовець звернувся до присутніх ветеранів, людей старшого покоління, зі словами глибокої вдячності, та наголосив, – діди та батьки виконали свій обов'язок – захистили і відстояли незалежність і свободу всього українського народу, відбудували в післявоєнні роки міста та села, тепер обов'язок молодого покоління пам'ятати, якою ціною дається мир, і цінувати його понад усе.

Хвилиною тиші присутні вшанували Героїв усіх часів, які віддали свої життя за волю рідної землі та українського народу, після чого поклали квіти до підніжжя Меморіального комплексу. Також вшанували учасники зібрання вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів і сумських артилеристів, які загинули в зоні проведення АТО.