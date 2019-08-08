Сумчане снова будут сидеть без воды

В связи с аварией на водосети диаметром 400 мм по улице Интернационалистов, 51в 3 сентября в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 51в, 43г по данной улице.
По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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