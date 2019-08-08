В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве

В программе фестиваля:
- конкурсы,
- мастер-классы от игроков МСК «Сумчанка»,
- диско-зона,
- беспроигрышная лотерея,
- фотозона,
- веселая ярмарка,
- вкусный фудкорт и кенди бар,
- призы и много другого.
Взрослые тоже не будут скучать.
Начало в 12.00.
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