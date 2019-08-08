Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30250

В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве

В субботу, 7 сентября, в детском парке «Сказка» пройдет Фестиваль хоккея на траве.

В программе фестиваля:

- конкурсы,

- мастер-классы от игроков МСК «Сумчанка»,

- диско-зона,

- беспроигрышная лотерея,

- фотозона,

- веселая ярмарка,

- вкусный фудкорт и кенди бар,

- призы и много другого.

Взрослые тоже не будут скучать.

Начало в 12.00.

Спорт Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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