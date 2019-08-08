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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах во время ликвидации пожара в общежитии спасли 9 человек, из них 4 – дети

Сегодня, 2 сентября, в 1:14 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 2-этажном общежитии семейного типа по ул. Леонида Быкова.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 5 минут на место происшествия прибыли спасатели. Из-за сильного задымления пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки было установлено, что помещение общей кухне на первом этаже полностью охвачено огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. На обоих этажах в коридорах образовалось сильное задымление, а в дымовой ловушке оказалось 9 жителей, среди которых четверо детей, жизнь которых была под угрозой. Спасатели попали в их помещения и с помощью аппаратов на сжатом воздухе вывели людей на свежий воздух, таким образом их жизни были спасены. Параллельно проводилось тушение пожара.

В 1:26 пожар был локализован, в 01:41 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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