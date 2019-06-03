По делу о двойном убийстве сумчанок оспаривали содержания под стражей

Адвокат просила отменить решение суда первой инстанции и применить меру пресечения в виде залога в минимальном размере или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, пишет sumy.today.
Сам обвиняемый во время заседания отметил, что во время пребывания под стражей он не получает надлежащей медицинской помощи и у него нет возможности готовиться к своей защите в суде. Поэтому также просил суд применить залог.
Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил решение Ковпаковского райсуда о применении содержания под стражей без изменений.
Напомним: речь идет о сумчанине Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека. 23 июля Ковпаковский райсуд продлил обвиняемому содержания под стражей до 19 сентября.
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