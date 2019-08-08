В Сумах Соборная осталась без воды

Из-за порыва водопровода по улице Соборная, 37 (Дворец детей и юношества) сегодня, 2 сентября, в 14:30 прекращено водоснабжение домов с № 31 по № 43 по данной улице.
По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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