В Сумах Соборная осталась без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

Из-за порыва водопровода по улице Соборная, 37 (Дворец детей и юношества) сегодня, 2 сентября, в 14:30 прекращено водоснабжение домов с № 31 по № 43 по данной улице.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.