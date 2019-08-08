Глуховскому военкому, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения Избрана мера пресечения военному комиссару, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

31 августа военному комиссару, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Одновременно возложено на подозреваемого следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору или в суд, с установленной периодичностью;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Установлен срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей - до 16.00 28 октября 2019 года.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней, сообщает Заречный райсуд Сум.