Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57285

Глуховскому военкому, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения

Избрана мера пресечения военному комиссару, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

31 августа военному комиссару, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Одновременно возложено на подозреваемого следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору или в суд, с установленной периодичностью;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Установлен срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей - до 16.00 28 октября 2019 года.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней, сообщает Заречный райсуд Сум.

Право Взятка Военком Глухов Мера пресечения
view counter

По тематике

Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы
Сегодня 08:59

Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы

31 августа в Глухове состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди женщин....

На Сумщине полиция поймала военного комиссара на взятке в 3000 долларов США
30.08.2019 13:24

На Сумщине полиция поймала военного комиссара на взятке в 3000 долларов США

Неправомерную выгоду военный чиновник требовал за выдачу приписного удостоверения и непризыв на военную службу....

23.08.2019 14:48

Армянин предлагал сумским пограничникам взятку

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Армении, 1990 года рождения....

На Сумщине иностранцы предлагали взятку начальнику полиции
23.08.2019 12:49

На Сумщине иностранцы предлагали взятку начальнику полиции

На Сумщине открыли уголовное производство в отношении иностранцев, которые предложили руководителю территориального подразделения полиции неправомерную выгоду...

21.08.2019 16:50

Сумского прокурора будут судить за взятку в 3,5 тысячи долларов

Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт прокурору из Сум, который получил 3500 долларов взятки от обвиняемого....

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Сегодня 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
Глуховскому военкому, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения
Сегодня 17:57
Сумской бегун стал вторым на чемпионате Украины по полумарафону
Сегодня 17:30
На сумской границе изъяли швейцарские часы
Сегодня 17:18
В Сумах открыли «Памятный знак погибшему студенту-воину»
Сегодня 17:09
В Сумах остался единственный освободитель города
Сегодня 16:53
В Сумах Соборная осталась без воды
Сегодня 16:42
В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве
Сегодня 16:30
По делу о двойном убийстве сумчанок оспаривали содержания под стражей
Сегодня 16:08
В Сумах провели чемпионат области по конному спорту
Сегодня 15:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.