Глуховскому военкому, которого подозревают во взяточничестве, избрали меру пресечения

31 августа военному комиссару, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Одновременно возложено на подозреваемого следующие обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору или в суд, с установленной периодичностью;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Установлен срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей - до 16.00 28 октября 2019 года.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения).
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней, сообщает Заречный райсуд Сум.
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