В Сумах открыли «Памятный знак погибшему студенту-воину» Сегодня, 2 сентября, в Сумском государственном университете открыли скульптуру «Памятный знак погибшему студенту-воину».

Скульптура установлена в честь студентов и выпускников СумГУ, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Идея установки скульптуры принадлежит студенту учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого Владиславу Филатову и выпускнице факультета электроники и информационных технологий Оксане Опарий. Проект победил в конкурсе студенческих инициатив, который проводит студенческое самоуправление СумГУ, и был поддержан организационно и финансово ректоратом университета.

Торжественно открыли скульптуру ректор СумГУ Анатолий Васильев и студенческий ректор Анастасия Лор.

Минутой молчания участники мероприятия почтили девять студентов и выпускников Сумского государственного университета, погибших в годы военных действий в зоне проведения АТО и ООС.

По словам Оксаны Опарий, прообразом скульптуры стал выпускник СумГУ, солдат 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Атаманюк, который погиб вблизи Донецкого аэропорта возле с. Опытное в 2015 году: «У нас была идея создать не памятный мемориал, к которому будут приходить плакать, а наоборот это будет место, куда будут приходить, чтобы гордиться, что были такие студенты».

Скульптором памятного знака стал Алексей Шевченко. Он создал фигуру студента в военной форме, который сидит и читает книгу, как символ того, что даже во время войны студенты помнят об обучении. Кроме памятника, в композицию входит стела с гравировкой «Студентам і випускникам, які загинули за єдність України. Слава Україні, Героям Слава!». Изготовлено скульптуру из композита, подставка и стела – гранитные, пишет сайт вуза.