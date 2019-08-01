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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18308

На сумской границе изъяли швейцарские часы

Сегодня, 2 сентября, на таможенном посту «Бачевск», при осмотре рейсового автобуса сообщением «Москва-Житомир», у гражданина Украины обнаружили настольные часы фирмы «Atmos», производства Швейцария, стоимость которых около 6500 долларов США.

Согласно ч.1 ст. 374 Таможенного кодекса данный товар подлежит обязательному декларированию и налогообложению. Мужчиной не были задекларированы ценные часы, чем нарушены требования законодательства.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ст.472 Таможенного кодекса Украины, товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Сумские таможенники напоминают, что согласно нормам Таможенного кодекса Украины через границу наземным транспортом можно перемещать товары (кроме подакцизных) суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 килограмм.

Право Таможня
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