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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33227

Сумские футзалисты заняли четвертое место на «LVIV OPEN CUP 2019»

Во Львове завершился десятый юбилейный турнир по футзалу «Кубок Львовщины 2019».

Лучший бомбардир - сумчанин Денис Овсянников (второй справа)

Первое место занял чемпион Украины «Продексим» (Херсон), который в финале обыграл «ИнБев» (Житомир) 4:3. Среди победителей воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, среди серебряных призеров – наш Виталий Дзюба.

В матче за «бронзу» сошлись «Эпицентр К Авангард» (Одесса) и «Food Centre-СумГУ» (Сумы). Основное время завершилось в ничью 5:5, в в серии пенальти точнее были одесситы.

«Эпицентр К Авангард» (Одесса) - «Food Centre-СумГУ» (Сумы) 5:5 (2:3), пен. 3:2

Голы: Сандул (12), Дрозд (17, 34), Леонов (26), Вершинин (37) - Прощенко (1), Зеленкевич (6, 25), Овсянников (18), Теряев (37 авт.).

Пятое место заняла «Энергия» (Львов), также по пенальти обыгравшая «Кардинал-Ровно» 2:2 (пен. 2:1).

Лучшим бомбардиром турнира стал сумчанин Денис Овсянников, лучшим игроком - Николай Белоцерковец.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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