В Сумах демонтируют аварийную троллейбусную опору

Работы проводятся работниками энергослужбы КП «Электроавтотранс» по заказу департамента инфраструктуры.
Возможны временные осложнения движения троллейбусов, курсирующих по маршруту № 3 в направлении центра города, говорится в сообщении пресс-служба КП.
Демонтаж предыдущей, на пр. Лушпы, который бьыл произведен в июне этого года, сумчане ждали с осени прошлого года.
Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.
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