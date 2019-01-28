В Сумах демонтируют аварийную троллейбусную опору Сегодня, 3 сентября, на пр. Шевченко возле моста через Сумку производят демонтаж аварийно опоры КП «Электроавтотранс».

Работы проводятся работниками энергослужбы КП «Электроавтотранс» по заказу департамента инфраструктуры.

Возможны временные осложнения движения троллейбусов, курсирующих по маршруту № 3 в направлении центра города, говорится в сообщении пресс-служба КП.

Демонтаж предыдущей, на пр. Лушпы, который бьыл произведен в июне этого года, сумчане ждали с осени прошлого года.

Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.