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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16364

В Сумах демонтируют аварийную троллейбусную опору

Сегодня, 3 сентября, на пр. Шевченко возле моста через Сумку производят демонтаж аварийно опоры КП «Электроавтотранс».

Работы проводятся работниками энергослужбы КП «Электроавтотранс» по заказу департамента инфраструктуры.

Возможны временные осложнения движения троллейбусов, курсирующих по маршруту № 3 в направлении центра города, говорится в сообщении пресс-служба КП.

Демонтаж предыдущей, на пр. Лушпы, который бьыл произведен в июне этого года, сумчане ждали с осени прошлого года.

Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.

 
Общество Аварийные опоры Столбы Электроопоры
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