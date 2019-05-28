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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27135

Сумской баскетболист вернулся в «Запорожье»

Бронзовый призер Суперлиги продолжает комплектацию к новому сезону, заключив соглашение с 22-летним защитником Андреем Кожемякиным.

Один из лучших игроков национальной сборной Украины по баскетболу 3x3 Андрей Кожемякин снова будет выступать в составе БК «Запорожье». Прошлый сезон воспитанник сумского баскетбола провел вместе с «Днепром», где в среднем за девять с половиной минут набирал 3,9 очков, делал 1,1 подбора и отдавал 1,2 передачи.

А вот в позапрошлом сезоне, выступая в составе БК «Запорожье» в 30-ти матчах Суперлиги Кожемякин набирал 10,6 очка, 2,8 передачи, 2,6 подбора за 21 минуту в среднем за игру.

Сезон в Суперлиге стартует 27 сентября.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол
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