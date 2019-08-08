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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31168

На Сумщині прогнозують 5-й - найвищий клас пожежної небезпеки!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, 3 вересня на території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу).

Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

 Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101», повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Общество Пожарная опасность Спасатели
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