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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10349

Тростянец посетила семья Кенигов

Леопольд Кениг - петербургский немец, сахарозаводчик, купец первой гильдии, член императорского Вольного экономического общества оставил огромный след в истории Тростянца.

Он приобрел Тростянец в 1874 году, впоследствии стал владельцем двух сахарных и одного рафинадного заводов в имении Тростянец. Через центр его имения проходила железная дорога, тогда и создали станцию Смородино. В 1881 году в имении появилась собственная телефонная станция, а еще через три года заработала новая больница...

Потомки династии Кенигов интересуются всем, что связано с жизнью их знаменитого прадеда на украинской земле. Несколько лет назад Тростянецкий городской совет наладила связи с пра-пра-правнучкой Леопольда Кенига госпоже Сибиллой, и с тех пор она бывает в Тростянце, интересуется его историческим наследием, жизнью его людей и оказывает благотворительную помощь для культурного развития города.

На этот раз госпожа Сибилла Страк-Циммерман приехала в Тростянец с двумя сыновьями, с племянниками и другими членами большой немецкой семьи Кенигов. Родня сахарного магната живо интересовалась всем, что связано с его именем: в первый день визита, 31 августа, побывали у памятника Л. Кенигу, в усадьбе Л. Кенига, где находится его музейная комната. Во время второго дня визита особое впечатление на семью Кенигов произвел исторический музей городской школы № 2, и то, что школа расположена на улице, которая носит имя Леопольда Кенига.

Госпожа Сибилла со своей семьей 1 сентября побывала на общегородском празднике Первого звонка. Затем в зале заседаний Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова провел для зарубежной делегации презентацию «Достижения и планы Тростянецкой громады на 2018-2025 годы».

Далее гости из Германии отправились в Вознесенский храм, затем - в Тростянецкую публичную библиотеку. Госпожа Сибилла была год назад в обновленной детской библиотеке, и на этот раз была в восторге от новых изменений во взрослом отделении. Она также с удовольствием осмотрела книги, приобретенные благодаря ее спонсорской помощи в сумме 7000 евро, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество Кениг Тростянец
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