Сумчанину, пострадавшему при пожаре в «Токио Стар», дадут компенсацию

Их получат в течение нескольких дней, пишет сайт «Одессит».
Планируется, что эта сумма компенсирует утрату лишь семи из девяти погибших, так как два тела до сих пор остаются неопознанными, рассказал в ходе селекторного совмещения в Одесской облгосадминистрации директор Департамента экономической политики области Дмитрий Радулов.
«Оформление этих средств находится на завершающей стадии и уже в ближайшие дни семьи погибших и пострадавшие в результате пожара в отеле «Токио Стар» смогут получить компенсацию», — сообщил Дмитрий Радулов.
После завершения процедуры опознания, будет принято решение об увеличении окончательной суммы выплат.
Как стало известно, по принятому решению областных властей, семьям погибших выплатят по сто тысяч гривен, а пострадавшим — по пятьдесят тысяч гривен.
Напомним: в одесском отеле пострадал целая семья из Сум. Отец Александр Довгий выжил, его жена погибла, их 10-летняя дочь пока не опознана (идет экспертиза ДНК).
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