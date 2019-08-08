Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55381

Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении второму совладельцу «Токио Стар», где в ночь 17 августа произошел трагический пожар, забравший жизни 9 человек, в том числе двух сумчанок.

Он подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

После того, как владельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного отправили в СИЗО на 60 суток без права выхода под залог, правоохранительные органы объявили о подозрении еще одному совладельцу этой гостиницы. Вероятнее всего, речь идет о Сергее Дураче, который упоминался во время судебных заседаний Черного и все это время находился за границей.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд про применение меры пресечения в виде содержания под стражей, а также разрешение на его задержание, - говорится в заявлении прокуратуры.

И Черный, и второй совладелец подозреваются по ч.2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во время пожара в отеле в ночь на 17 августа погибли 9 человек: 10-летняя девочка и ее мать из Сум, 17-летний парень и 18-летняя девушка из города Балта, Одесской области, 23-летняя девушка и ее 24-летний жених из Киева, 52-летний электромеханик из Днепра, 72-летняя пенсионерка из Австралии. До сих пор не опознано еще одно тело мужчины. 7 человек продолжают находиться с ожогами в больнице. Выживших постояльцев расселили по другим гостиницам города, кого-то приютили простые одесситы.

Хозяин отеля Вадим Черный был задержан правоохранителями к вечеру следующего дня после случившегося. В этот же день правоохранители начали расследование пожара по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

19 августа во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА стало известно, что «Токио Стар» не получал разрешенияна реорганизацию складов в отель. Также было принято решение проверить все объекты владельца гостиницы в течение 2 недель.

Также 19 августа хозяину «Токио Стар» сообщили о подозрении. Основная версия - несоблюдение правил пожарной безопасности. В этот же день в Киевском районном суде Одессы ему должны были избрать меру пресечения, но закончилось все тем, что во время суда ему вручили новое подозрение.

На следующем заседании, 20 августа, Киевский районный суд назначил подозреваемому Вадиму Черному меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО.

Право Одесса Пожар Токио стар
view counter

По тематике

Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12

Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех

Сегодня, 3 сентября, в 1:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного деревообрабатывающего цеха на ул. Базимы в...

В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05

В Краснополье горела легковушка

Спасатели ликвидировали возгорание легкового авто....

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину
Сегодня 10:48

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину

2 сентября в 22:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Врача Ивана...

Сумчанину, пострадавшему при пожаре в «Токио Стар», дадут компенсацию
Сегодня 09:53

Сумчанину, пострадавшему при пожаре в «Токио Стар», дадут компенсацию

На выплату компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в отеле «Токио Стар» выделено 1,050 млн. грн....

Вчера 15:28

В Сумах во время ликвидации пожара в общежитии спасли 9 человек, из них 4 – дети

Сегодня, 2 сентября, в 1:14 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 2-этажном общежитии семейного...

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Вчера 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
«Альянс» примет одесситов
Сегодня 17:50
Сумская полиция расследуется 13 дел по незаконному изготовлению древесного угля
Сегодня 17:45
У Сумах пройде аукціон добра
Сегодня 17:28
19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей
Сегодня 17:17
На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков
Сегодня 17:02
На сумчан чекає Ніч міста
Сегодня 16:43
Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными
Сегодня 16:32
Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12
В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.