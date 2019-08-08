Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении второму совладельцу «Токио Стар», где в ночь 17 августа произошел трагический пожар, забравший жизни 9 человек, в том числе двух сумчанок.

Он подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

После того, как владельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного отправили в СИЗО на 60 суток без права выхода под залог, правоохранительные органы объявили о подозрении еще одному совладельцу этой гостиницы. Вероятнее всего, речь идет о Сергее Дураче, который упоминался во время судебных заседаний Черного и все это время находился за границей.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд про применение меры пресечения в виде содержания под стражей, а также разрешение на его задержание, - говорится в заявлении прокуратуры.

И Черный, и второй совладелец подозреваются по ч.2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во время пожара в отеле в ночь на 17 августа погибли 9 человек: 10-летняя девочка и ее мать из Сум, 17-летний парень и 18-летняя девушка из города Балта, Одесской области, 23-летняя девушка и ее 24-летний жених из Киева, 52-летний электромеханик из Днепра, 72-летняя пенсионерка из Австралии. До сих пор не опознано еще одно тело мужчины. 7 человек продолжают находиться с ожогами в больнице. Выживших постояльцев расселили по другим гостиницам города, кого-то приютили простые одесситы.

Хозяин отеля Вадим Черный был задержан правоохранителями к вечеру следующего дня после случившегося. В этот же день правоохранители начали расследование пожара по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

19 августа во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА стало известно, что «Токио Стар» не получал разрешенияна реорганизацию складов в отель. Также было принято решение проверить все объекты владельца гостиницы в течение 2 недель.

Также 19 августа хозяину «Токио Стар» сообщили о подозрении. Основная версия - несоблюдение правил пожарной безопасности. В этот же день в Киевском районном суде Одессы ему должны были избрать меру пресечения, но закончилось все тем, что во время суда ему вручили новое подозрение.

На следующем заседании, 20 августа, Киевский районный суд назначил подозреваемому Вадиму Черному меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО.