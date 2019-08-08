В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону

Все желающие могут принять участие на дистанциях: 21,097км, 10 км, 5 км, 1 км.
Также участников и зрителей ждет кулеш, беспроигрышная лотерея и многое другое.
Регистрация участников будет проходить на центральной площади с 7:30 до 9:30. Старты забегов с 10.00.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. + 380684428062 Чеперис Сергей.
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