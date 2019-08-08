В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону В субботу, 7 сентября, в пгт Краснополье состоится 20-й традиционный чемпионат Сумской области, посвященный памяти М. М. Литвиненко.

Все желающие могут принять участие на дистанциях: 21,097км, 10 км, 5 км, 1 км. Также участников и зрителей ждет кулеш, беспроигрышная лотерея и многое другое. Регистрация участников будет проходить на центральной площади с 7:30 до 9:30. Старты забегов с 10.00. За дополнительной информацией обращайтесь по тел. + 380684428062 Чеперис Сергей.