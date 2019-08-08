В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину 2 сентября в 22:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Врача Ивана Деревянко в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, автолестница группы специальной пожарной техники.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В кухне на полу пожарные обнаружили хозяина дома 1968 г.р. Пострадавшего вынесли в подъезд, где передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

В 22:18 возгорание локализовали, а уже в 22:28 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к возгораниям с летальным исходом. К счастью, на этот раз благодаря бдительности соседей и оперативности спасателей трагедию удалось предотвратить. Чтобы предотвратить такие случаи будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.