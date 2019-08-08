Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48106

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину

2 сентября в 22:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Врача Ивана Деревянко в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, автолестница группы специальной пожарной техники.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В кухне на полу пожарные обнаружили хозяина дома 1968 г.р. Пострадавшего вынесли в подъезд, где передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

В 22:18 возгорание локализовали, а уже в 22:28 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к возгораниям с летальным исходом. К счастью, на этот раз благодаря бдительности соседей и оперативности спасателей трагедию удалось предотвратить. Чтобы предотвратить такие случаи будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

Вчера 15:28

В Сумах во время ликвидации пожара в общежитии спасли 9 человек, из них 4 – дети

Сегодня, 2 сентября, в 1:14 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 2-этажном общежитии семейного...

На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара
30.08.2019 14:57

На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара

Причиной того, что в одной из усадеб села Горное Сумского района вспыхнули и сгорели несколько тонн сена, стали детские шалости...

В Сумах на даче сгорела пенсионерка
25.08.2019 06:22

В Сумах на даче сгорела пенсионерка

В Сумах на месте пожара пожарные обнаружили тело пожилой женщины....

Под Сумами горела обочина дороги
22.08.2019 15:27

Под Сумами горела обочина дороги

Кто-то поджег обочину напротив дачного кооператива на дороге Нижняя Сыроватка - Старый село....

22.08.2019 12:19

В Лебедине похоронили погибшую во время пожара в одесском отеле «Токио Стар»

В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.