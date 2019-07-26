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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21444

На Сумщине ликвидировали 4 школы

В этом году на Сумщине начали новый 2019/2020 учебный год 424 учреждениях общего среднего образования.

По оперативным данным органов управления образованием, в области начали новый 2019/2020 учебный год 424 учреждения общего среднего образования с ученическим контингентом 96724 человека, что на 700 учеников больше, чем в прошлом году.

По программе Новой украинской школы начали обучение 10 435 первоклассников в 569 классах. Первые классы обеспечены интерактивными проекторами, ноутбуками, многофункциональными устройствами, ламинаторы, одноместными ученическими комплектами мебели.

С сентября этого года родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения - семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем.

По состоянию на 2 сентября 2019 года ликвидировано 4 учреждения общего среднего образования (Белопольский район - 1, Конотопский район - 1, Лебединский район - 2), реорганизовано в филиалы 4 учреждения (Кролевецкий район - 2, Середина-Будский район - 1, Николаевский поселковый совет Белопольского района - 1), сообщает сайт ОГА.

Общество Образование Школы
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