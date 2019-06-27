Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06137

Сумчанам розкажуть про фантастичну Норвегію

У Сумах Книгарня «Є» започатковує проект «Мандри».

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Марини Гоги «Фантастична Норвегія», що відбудеться 12 вересня. Початок – о 18:30.

Чому варто поїхати у країну фіордів? Коли краще здійснити мандрівку? Які місця слід відвідати під час подорожі? Про це та інше розповість Марина Гога.

Марина Гога – співзасновник Клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є Путешествия

По тематике

Сумчанам розкажуть про фантастичну Норвегію
03.09.2019 14:30

Сумчанам розкажуть про фантастичну Норвегію

У Сумах Книгарня «Є» започатковує проект «Мандри»....

Сумчан запрошують на лекцію для чайників
09.08.2019 17:56

Сумчан запрошують на лекцію для чайників

Лекція «SMM для чайників: із чого почати?» пройде у Сумах 22 серпня....

15.07.2019 08:33

Сумчанам розкажуть про життя в Китаї

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Юлії Обельчак «Китай: погляд зсередини», що відбудеться 22 липня. Початок – о 18:30....

Сьогодні сумчанам презентують «Окололітературне»
01.07.2019 08:02

Сьогодні сумчанам презентують «Окололітературне»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Тетяни Трофименко «Окололітературне», що відбудеться 1 липня. Початок – о 18:30. Модератор – Владислав...

У Сумах презентують «Окололітературне»
27.06.2019 15:28

У Сумах презентують «Окололітературне»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Тетяни Трофименко «Окололітературне», що відбудеться 1 липня. Початок – о 18:30. Модератор – Владислав...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.