Сумчанам розкажуть про фантастичну Норвегію

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Марини Гоги «Фантастична Норвегія», що відбудеться 12 вересня. Початок – о 18:30.
Чому варто поїхати у країну фіордів? Коли краще здійснити мандрівку? Які місця слід відвідати під час подорожі? Про це та інше розповість Марина Гога.
Марина Гога – співзасновник Клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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