Сумчанам розкажуть про фантастичну Норвегію У Сумах Книгарня «Є» започатковує проект «Мандри».

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Марини Гоги «Фантастична Норвегія», що відбудеться 12 вересня. Початок – о 18:30.

Чому варто поїхати у країну фіордів? Коли краще здійснити мандрівку? Які місця слід відвідати під час подорожі? Про це та інше розповість Марина Гога.

Марина Гога – співзасновник Клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.