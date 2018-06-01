Сумчан вчитимуть жити на всі 100% У Сумах 11 вересня пройде тренінг «Мистецтво жити на всі 100%».

«Просто пощастило», - так часто кажуть про людей, у яких здійснилась мрія. Але ми ж знаємо, яких важких зусиль коштує прогрес та власний розвиток. Чи можна швидко досягти мети? В якому напрямку рухатися? Чи можна перебороти лінощі? Як справлятися зі стресом?

Ці та інші питання ви зможете задати в ході тренінгу психологу-практику, лікарю-інтерну зі спеціальності «Психіатрія» - Вікторії Сухарєвій.

У ході тренінгу ми навчимося правильно розподіляти зусилля за сферами діяльності, збалансуємо наші дії із здійснення мрій, навчимося по-іншому ставится до складних життєвих ситуацій.

Участь в тренінгу БЕЗКОШТОВНА!!!

Вхід лише за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/URYVQM1AiSY1Tkuk7.

Місце проведення зустрічі: м. Суми, вул. Покровська, 9/1 (Конгрес-центр СумДУ), к. 213.

Тренінг проводиться в рамках проекту «Підтримка освітніх послуг Центру освіти дорослих та популяризація освіти впродовж життя в м. Суми» громадської організації Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.