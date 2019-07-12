Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33223

Сумчан вчитимуть жити на всі 100%

У Сумах 11 вересня пройде тренінг «Мистецтво жити на всі 100%».

«Просто пощастило», - так часто кажуть про людей, у яких здійснилась мрія. Але ми ж знаємо, яких важких зусиль коштує прогрес та власний розвиток. Чи можна швидко досягти мети? В якому напрямку рухатися? Чи можна перебороти лінощі? Як справлятися зі стресом?

Ці та інші питання ви зможете задати в ході тренінгу психологу-практику, лікарю-інтерну зі спеціальності «Психіатрія» - Вікторії Сухарєвій.

У ході тренінгу ми навчимося правильно розподіляти зусилля за сферами діяльності, збалансуємо наші дії із здійснення мрій, навчимося по-іншому ставится до складних життєвих ситуацій.

Участь в тренінгу БЕЗКОШТОВНА!!!

Вхід лише за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/URYVQM1AiSY1Tkuk7.

Місце проведення зустрічі: м. Суми, вул. Покровська, 9/1 (Конгрес-центр СумДУ), к. 213.

Тренінг проводиться в рамках проекту «Підтримка освітніх послуг Центру освіти дорослих та популяризація освіти впродовж життя в м. Суми» громадської організації Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Общество Тренинг

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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