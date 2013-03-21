Перед принятием решения народные депутаты провели длительное обсуждение законопроекта.
В частности, президент Владимир Зеленский выступил с трибуны парламента, напоминая, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения, выступления, а исключительно за уголовные правонарушения, пишет Цензор.нет.
«Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или «крышует» добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность», - сказал Зеленский.
Нардеп от депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец отметил, что если законопроект примут с нарушениями регламента, то его потом обжалуют в Конституционном суде. По его словам, комитет заседал и рекомендовал законопроект 2 сентября - в межсессионный период, а закон запрещает проведение заседаний комитетов в это время. По мнению Лубинца, это может быть основанием для обжалования законопроекта.
В ответ представитель комитета по правовой политике, нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря напомнила, что во время всеукраинского референдума в 2000 году 90% граждан выступили за снятие неприкосновенности с народных депутатов. «Докажите, пожалуйста, что для вас законом есть воля единственного источника власти в Украине - украинского народа. И докажите своим голосованием, что статья 5 Конституции Украины чего-то стоит в этой стране», - заявила Совгиря.
Из 8 нардепов от Сумщины семеро проголосовали «за». Только один – Андрей Деркач – не голосовал. Он же не голосовал за назначением премьер-министром Украины Алексея Гончарука 29 авугста.
Впервые за многие годы городские власти были вынуждены распечатать неприкосновенный запас топлива, предназначенного для чрезвычайных ситуаций, чтобы заправить технику КП... 6