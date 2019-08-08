Уже завтра на Сумщине прогнозируют дожди

Местами с грозами и порывистый северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха несколько снизится и составит ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.
5-6 сентября состоится снижение температуры до +10 .. + 15 °С ночью и +20 .. + 25 °С днем, местами возможен небольшой кратковременный дождь, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели....
Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...