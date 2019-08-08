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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00389

Уже завтра на Сумщине прогнозируют дожди

В среду, 4 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую кратковременные дожди.

Местами с грозами и порывистый северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха несколько снизится и составит ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.

5-6 сентября состоится снижение температуры до +10 .. + 15 °С ночью и +20 .. + 25 °С днем, местами возможен небольшой кратковременный дождь, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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