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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33328

В Глухове пьяный водитель пытался подкупить копов

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель, чтобы избежать административной ответственности, предложил полицейским «решить вопрос» за 5000 гривен.

В Глухове внимание работников группы реагирования патрульной полиции, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, привлек внимание мопедист, который ехал без шлема и по всем внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину остановили. Им оказался 39-летний местный житель. От него был слышен сильный запах алкоголя. При составлении административных материалов, нарушитель предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности. Патрульные разъяснили, что подобное предложение влечет за собой уголовную ответственность, но тот настаивал на своем.

Полицейские от предложения отказались, а действия нарушителя квалифицировали по признакам ч. 1 ст 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», которое предусматривает лишения свободы на срок от двух до четырех лет и по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного», которая предусматривает наложение штрафа в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Данный случай является не первым в городе Глухов. Только за последние две недели полицейские открыли три уголовных производства по предложению неправомерной выгоды, сообщает Отдел коммуникации полиции сумской области.

Право Взятка Взятка полицейскому Глухов Пьяный за рулем
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