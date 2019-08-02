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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ЖЭК заплатит миллионный штраф за нелегальных дворников

Второй апелляционный административный суд в городе Харьков признал правоверной постановление Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафной санкции на ООО «Побутсервис Сумы» за нарушение трудовых прав работников.

Штрафная санкция, которую придется заплатить предприятию, составляет 1116900 грн.

Управление отмечает, что указанным решением суда могут воспользоваться работники, трудовые права которых были нарушены, обратившись в суд для установления факта трудовых отношений с предприятием и получение компенсаций, которых они были лишены в течение 2х лет в результате подмены работодателем трудовых отношений гражданско-правовыми.

ООО нарушил трудовые права своих работников, лишив их возможности воспользоваться правом на ежегодный оплачиваемый отпуск, получение страховых выплат в случае временной нетрудоспособности, а также права на другие минимальные гарантии, установленные государством. Оформив с работниками ЦПУ, предприниматель полностью снял с себя ответственность за безопасность работников на время выполнения служебных обязанностей. Такая ситуация продолжалась в течение нескольких лет.

Итак директором предприятия использовалась наемный труд 10 человек без надлежащего оформления. Это стало известно в результате инспекционного посещения ООО «Побутсервис Сумы», проведенного Управлением Гоструда в Сумской области на основании результатов анализа информации полученной из письма Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Сумской области.

В частности, речь идет о работниках, занятых на работах по уборке придомовой территории вокруг жилых домов в областном центре, обслуживаемых ООО «Побутсервис Сумы». Из объяснений руководителя предприятия со всеми этими гражданами были заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по уборке.

В соответствии со ст. 837 Гражданского Кодекса Украины по договору подряда исполнитель обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию заказчика, который в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Впрочем, в данном случае по вышеуказанным договорам не было установлено ни конкретный вид работ, ни их объем, ни объект, на котором необходимо работать, а следовательно предмет гражданско-правового договора не определен но не конкретизирован. Не указан стоимость единицы измерения выполненной работы, а потому не известно, какой именно объем работ выполнен и как определялась их стоимость. Получается работодатель исключительно по своему усмотрению устанавливал объем работ и оценивал их выполнения, определял вознаграждение. Таким образом, оплата исполнителям осуществлялась за процесс работы по специальности по должности «Дворник», «Уборщик», что характерно именно для трудовых отношений.

Очевидно, по мнению суда апелляционной инстанции, это свидетельствует о систематическом выполнения указанными лицами работ, является целью трудового договора. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 04.07.2018р. по делу №820 / 1432/17.

К сожалению подобная ситуация касается большинства ЖЭКов и других обслуживающих организаций города Сумы, которые используют труд наемных работников, пренебрегая необходимостью их официального оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Учитывая вышеизложенное Управление Гоструда в Сумской области считает нарушения, допущенные ООО «Побутсервис Сумы», грубым нарушением трудового законодательства. В свою очередь по ч.1 ст. 172 Уголовного Кодекса Украины: «... а также другое грубое нарушение законодательства о труде наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет ».

Право Нелегальные работники Управление гоструда в Сумской области Штраф
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