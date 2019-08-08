«Альянс» примет одесситов

Соперником липоводолинского «Альянса» будет одесский «Черноморец-2». Игра пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.
После шести туров «Черноморец-2» с 0 очков в 5 играх на последнем месте в турнирной таблице. «Альянс» с 8 на шестом.
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