«Альянс» примет одесситов Единственный представитель Сумщины во второй лиге сыграет в среду, 4 сентября, в Сумах матч 7-го тура чемпионата Украины.

Соперником липоводолинского «Альянса» будет одесский «Черноморец-2». Игра пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.

После шести туров «Черноморец-2» с 0 очков в 5 играх на последнем месте в турнирной таблице. «Альянс» с 8 на шестом.