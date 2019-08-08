На Сумщине гражданин Украины предлагал пограничникам взятку 2 сентября в пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Украины, 1978 года рождения.

Он направлялся на въезд в Украину на автомобиле марки «Фольксваген». За содействие в прохождении пограничного контроля мужчина предложил охранникам государственных рубежей неправомерную выгоду в размере 500 гривен.

Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.