На Сумщине гражданин Украины предлагал пограничникам взятку

Он направлялся на въезд в Украину на автомобиле марки «Фольксваген». За содействие в прохождении пограничного контроля мужчина предложил охранникам государственных рубежей неправомерную выгоду в размере 500 гривен.
Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.
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