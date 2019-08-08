В Шостке с 13-го этажа выпала девушка Сегодня, 3 сентября, предположительно, около 11:00, с 14-этажного дома №9 по улице Садовый бульвар в центре Шостки выпала девушка.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Как сообщили на месте происшествия правоохранители, предположительно, девушка выпала с 13 этажа. На вид погибшей около 15-20 лет. Ее личность устанавливают, пишет Шостка.инфо.