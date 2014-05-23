Сумскую молодежь зовут сплавляться Сеймом

«Байда-тур» состоится 21-24 сентября. Принять участие в нем может молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательным условием участия является наличие или сумской прописки или официального трудоустройства в Сумах, или желающие посплавлятись могут быть студентами сумских вузов.
Участие бесплатное.
Организаторы обеспечивают всем необходимым туристическим снаряжением (байдарки, палатки, карематы, спальные мешки и др.) и обеспечивают транспорт и питание.
Важным критерием отбора является качество заполнения анкеты, которую нужно заполнить и отправить до 10 сентября.
Результаты отбора будут сообщены 16 сентября (ответ поступит только отобранным участникам).
Более подробную информацию о проведении байдарочного сплава можно получить по следующим контактам: Даниил (050) 4078154, Ирина (066) 3581952.
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