В Сумах сбили мотоциклиста

ДТП произошло сегодня, 3 сентября, около 13 часов, на перекрестке улиц Степана Бандеры и Ильинской. Патрульные, прибывшие на место, предварительно установили, что 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по второстепенной дороге (улица Степана Бандеры), не предоставил преимущество в движении водителю двухколесного транспортного средства и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП 64-летний мужчина получил телесные повреждения в виде открытого перелома нижней трети левого бедра. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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