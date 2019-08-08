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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54548

В Сумах сбили мотоциклиста

В Сумах в результате ДТП травмирован мотоциклист.

0542.ua

ДТП произошло сегодня, 3 сентября, около 13 часов, на перекрестке улиц Степана Бандеры и Ильинской. Патрульные, прибывшие на место, предварительно установили, что 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по второстепенной дороге (улица Степана Бандеры), не предоставил преимущество в движении водителю двухколесного транспортного средства и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 64-летний мужчина получил телесные повреждения в виде открытого перелома нижней трети левого бедра. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп
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