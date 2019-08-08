В Краснополье горела легковушка Спасатели ликвидировали возгорание легкового авто.

2 сентября в 10:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Спасовская в Краснополье. О пожаре сообщил владелец легковушки. Заведя двигатель, он увидел дым из - под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и автомобильные прицепы.

10:23 возгорание локализовали, а в 11:10 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали..