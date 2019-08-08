В Краснополье горела легковушка

2 сентября в 10:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Спасовская в Краснополье. О пожаре сообщил владелец легковушки. Заведя двигатель, он увидел дым из - под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и автомобильные прицепы.
10:23 возгорание локализовали, а в 11:10 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали..
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