Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05343

В Краснополье горела легковушка

Спасатели ликвидировали возгорание легкового авто.

2 сентября в 10:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Спасовская в Краснополье. О пожаре сообщил владелец легковушки. Заведя двигатель, он увидел дым из - под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и автомобильные прицепы.

10:23 возгорание локализовали, а в 11:10 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали..

Право Краснополье Пожар Пожар авто
view counter

По тематике

Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12

Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех

Сегодня, 3 сентября, в 1:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного деревообрабатывающего цеха на ул. Базимы в...

В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону
Сегодня 12:30

В Краснополье пройдет чемпионат Сумщины по полумарафону

В субботу, 7 сентября, в пгт Краснополье состоится 20-й традиционный чемпионат Сумской области, посвященный памяти М. М. Литвиненко....

Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении
Сегодня 11:55

Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении второму совладельцу «Токио Стар», где в ночь 17 августа произошел трагический пожар, забравший жизни...

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину
Сегодня 10:48

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину

2 сентября в 22:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Врача Ивана...

Вчера 15:28

В Сумах во время ликвидации пожара в общежитии спасли 9 человек, из них 4 – дети

Сегодня, 2 сентября, в 1:14 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 2-этажном общежитии семейного...

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Вчера 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
«Альянс» примет одесситов
Сегодня 17:50
Сумская полиция расследуется 13 дел по незаконному изготовлению древесного угля
Сегодня 17:45
У Сумах пройде аукціон добра
Сегодня 17:28
19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей
Сегодня 17:17
На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков
Сегодня 17:02
На сумчан чекає Ніч міста
Сегодня 16:43
Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными
Сегодня 16:32
Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12
В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.