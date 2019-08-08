Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех Сегодня, 3 сентября, в 1:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного деревообрабатывающего цеха на ул. Базимы в г. Путивль.

Возгорание увидела жительница, расположенного неподалеку многоквартирного жилого дома. На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, огонь охватил деревянное здание цеха переработки древесины. Возникла угроза переброски пламени на расположенные рядом сушильный цех и паллеты с древесиной общим объемом около 13 куб. м.

Укрощение пожаре потребовало значительного количества воды, так что пришлось привлечь из соседнего села автоцистерну добровольной пожарной команды, которая осуществляла подвоз воды от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 1 км от места пожара.

В 2:51 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от сушилки и готовой продукции. Чтобы полностью укротить пожар пришлось разбирать конструкции для выявления отдельных очагов горения. Использовав на тушение около 25 т воды, о 5:54 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники добровольной пожарной команды.

Причину и обстоятельства пожара выясняет следственно-оперативная группа, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.