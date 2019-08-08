Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12276

Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех

Сегодня, 3 сентября, в 1:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного деревообрабатывающего цеха на ул. Базимы в г. Путивль.

Возгорание увидела жительница, расположенного неподалеку многоквартирного жилого дома. На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, огонь охватил деревянное здание цеха переработки древесины. Возникла угроза переброски пламени на расположенные рядом сушильный цех и паллеты с древесиной общим объемом около 13 куб. м.

Укрощение пожаре потребовало значительного количества воды, так что пришлось привлечь из соседнего села автоцистерну добровольной пожарной команды, которая осуществляла подвоз воды от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 1 км от места пожара.

В 2:51 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от сушилки и готовой продукции. Чтобы полностью укротить пожар пришлось разбирать конструкции для выявления отдельных очагов горения. Использовав на тушение около 25 т воды, о 5:54 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники добровольной пожарной команды.

Причину и обстоятельства пожара выясняет следственно-оперативная группа, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Путивль
view counter

По тематике

В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05

В Краснополье горела легковушка

Спасатели ликвидировали возгорание легкового авто....

Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении
Сегодня 11:55

Совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибли люди, объявили о подозрении

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении второму совладельцу «Токио Стар», где в ночь 17 августа произошел трагический пожар, забравший жизни...

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину
Сегодня 10:48

В Сумах пожарные спасли на пожаре мужчину

2 сентября в 22:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Врача Ивана...

Вчера 15:28

В Сумах во время ликвидации пожара в общежитии спасли 9 человек, из них 4 – дети

Сегодня, 2 сентября, в 1:14 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 2-этажном общежитии семейного...

На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара
30.08.2019 14:57

На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара

Причиной того, что в одной из усадеб села Горное Сумского района вспыхнули и сгорели несколько тонн сена, стали детские шалости...

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Вчера 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
«Альянс» примет одесситов
Сегодня 17:50
Сумская полиция расследуется 13 дел по незаконному изготовлению древесного угля
Сегодня 17:45
У Сумах пройде аукціон добра
Сегодня 17:28
19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей
Сегодня 17:17
На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков
Сегодня 17:02
На сумчан чекає Ніч міста
Сегодня 16:43
Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными
Сегодня 16:32
Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12
В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.