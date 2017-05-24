Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными Сегодня, 3 сентября, в Заречном райсуде Сум прошло очередное заседание по делу о восстановлении на работе бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы Лилии Неофитной.

Для подготовки к судебным дебатам объявлен перерыв в рассмотрении дела по иску бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы об отмене решения сессии Сумского областного совета об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Следующее открытое судебное заседание состоится 4 октября 2019 в 11 час. 00 мин.

Напомним6 Лилию Неофитную также судят за издевательства над пациентами.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Сумщины, досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2016-го - январе 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме 20 градусов по шкале Цельсия). Однако главный врач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не принимала никаких действенных мер по решению данной ситуации.

По имеющейся информации, главный врач относилась к пациентам больницы как к неполноценным членам общества. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице.

Понимая неотвратимость наказания за оставление без помощи умерших, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенные возможности принять меры к самосохранению, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическим диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 135 (пособничество в оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.