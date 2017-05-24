Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32362

Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными

Сегодня, 3 сентября, в Заречном райсуде Сум прошло очередное заседание по делу о восстановлении на работе бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы Лилии Неофитной.

Для подготовки к судебным дебатам объявлен перерыв в рассмотрении дела по иску бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы об отмене решения сессии Сумского областного совета об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Следующее открытое судебное заседание состоится 4 октября 2019 в 11 час. 00 мин.

Напомним6 Лилию Неофитную также судят за издевательства над пациентами.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Сумщины, досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2016-го - январе 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме 20 градусов по шкале Цельсия). Однако главный врач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не принимала никаких действенных мер по решению данной ситуации.

По имеющейся информации, главный врач относилась к пациентам больницы как к неполноценным членам общества. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице.

Понимая неотвратимость наказания за оставление без помощи умерших, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенные возможности принять меры к самосохранению, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическим диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 135 (пособничество в оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Право Лилия Неофитная
view counter

По тематике

12.01.2018 12:13

Верховный суд определит подсудность уголовного дела бывшего главного врача психиатрической больницы

В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба на постановление Ахтырского горрайонного суда, которым прокурору был возвращен обвинительный акт в...

05.12.2017 12:40

Экс-главврач Ахтырской психбольницы Неофитная, которую судят за пытки пациентов, пытается восстановиться в должности (видео)

Прокурор признается, что довести до обвинительного приговора уголовное производство в отношении врача довольно сложно....

22.11.2017 12:32

Прокуратура направила обвинительный акт по экс-главврачу Ахтырской психбольницы в суд

На Сумщине будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы, в результате противоправных действий которой умерло 4 пациента....

31.05.2017 17:43

На прокуратуру пытаются повлиять по делу о Лилии Неофитной

Осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства....

24.05.2017 17:13

Лилия Неофитная, которую судят за истязания пациентов, хочет вернуться на работу

Бывший главврач областной психиатрической больницы № 2 под ахтырской Лилия Неофитная, которая подозревается в оставлении в опасности и истязании пациентов,...

Новости

Газета "ДС-экспресс" наградила подписчиков II полугодия 2019 года (фото)
Вчера 12:17
Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
30.08.2019 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
«Альянс» примет одесситов
Сегодня 17:50
Сумская полиция расследуется 13 дел по незаконному изготовлению древесного угля
Сегодня 17:45
У Сумах пройде аукціон добра
Сегодня 17:28
19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей
Сегодня 17:17
На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков
Сегодня 17:02
На сумчан чекає Ніч міста
Сегодня 16:43
Суд рассматривает дело о восстановлении на работе главврача ахтырской психбольницы, которую обвиняют в издевательстве над больными
Сегодня 16:32
Ночью в Путивле сгорел деревообрабатывающий цех
Сегодня 16:12
В Краснополье горела легковушка
Сегодня 16:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.