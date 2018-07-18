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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43247

На сумчан чекає Ніч міста

7 вересня втретє у Сумах відбудеться масштабний мистецький фестиваль, що приурочений до Дня міста.

Цього року організатори розкриють тему «5 відчуттів». Мистецтво можна відчути на дотик, смак, нюх, його можна побачити та почути. 5 фізичних відчуттів у поєднанні з мистецтвом створюють творчу палітру, що розкриється яскравими фарбами у цю Ніч міста.

Уже в цю суботу митці Сум вийдуть зі своєю творчістю на вулиці, маленькі дворики, непримітні куточки, щоб поділитися своїми відчуттями мистецтва. Цього року на вас чекають вистави, концерти, креативні перфоманси, виставки, квест, живі скульптури та багато іншого!

Відкриття о 19:00 на вул. Соборна, 27.

Детальну програму заходу можна завантажити за посиланням: https://goo-gl.su/xyjVKL.

Приходь! Не пропусти Ніч свого міста!

Досуг Ночь города
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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