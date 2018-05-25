У Сумах пройде Обласний молодіжний форум «МолоДьДіє» Обласний молодіжний форум «МолоДьДіє» пройде у Конгрес-центрі СумДУ 25-27 вересня.

Для кого: для фахівців та фахівчинь молодіжної політики з міст, районів та ОТГ області, керівників/керівниць та авторів/авторок проектів, що ставали або планують стати переможцями обласного конкурсу, громадських активістів/активісток, авторів/авторок кращих молодіжних практик, партнерів/партнерок молодіжної політики, небайдужих активних людей, які вважають, що молодіжна політика, а головне молодь – це той напрямок, який просто необхідно підтримувати та розвивати!

Про що, або стисло про програму:

- нагородження «Кращих молодіжних практик Сумщини!»

- відзначення молодіжних особистостей Сущини.

- ярмарок – презентація кращих проектів та активностей

- масове читання «живих книжок»

- «розбір польотів», або відверта розмова про взаємну відповідальність у молодіжній політиці

- презентація надавачів товарів, робіт та послуг, що можуть бути корисними та можливими в для молодіжних проектів та заходів

- запекла панельна дискусія на тему «Молодіжна політика – що далі?»

- експрес симуляційна гра «Молодіжка»

- розмова про механізми в молодіжній політиці

- ну і звичайно - обмін досвідом, спілкування і можливість зустрітися з тими, кого бачив недавно, давно, або взагалі не бачив, але просто мусиш познайомитися!

Як потрапити: заповнити анкети за посиланнями (1-ша для учасників, ось вона: https://forms.gle/zdUFs98tvAEK42Ux9, 2-га для надавачів товарів, робіт і послуг в рамках молодіжних заходів та проектів) , ось вона: https://forms.gle/dSLLgRWEgcc8J9Ru7.

Анкети приймаються до 16.09.2019, результати відбору – до 23.09.2019.

Умови:

- проживання іногородніх, харчування, компенсація проїзду в межах області в один бік (до м. Суми), програма, організація, консультування, настрій

- від вас – участь, бажання, настрій, можливість доїхати.