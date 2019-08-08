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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков

К 8 годам лишения свободы осужден ахтырчанин за незаконный оборот наркотических средств.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 46-летнего ахтырчанина, который занимался незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с целью личного незаконного обогащения организовал незаконный сбыт психотропного вещества «амфетамин» наркозависимым лицам в г. Ахтырка. В частности задокументирован факт получения им посылки из Черкасской области, в которой было около 30 г психотропного вещества «амфетамин», которую он планировал продать заинтересованным лицам.

«Вместе с тем, по месту жительства обвиняемого изъяты наркотическое средство каннабис общей массой около 150 г», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Валерий Могильный.

Суд первой инстанции в апреле 2019 года признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст.15 / ч. 3 ст. 307 (законченное покушение на сбыт психотропных веществ, их незаконное приобретение в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 309 (хранение наркотических средств) УК Украины и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемый не согласился с таким решением суда и обжаловал его в апелляционной инстанции. Постановлением Сумского апелляционного суда от 3 сентября 2019 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений, поэтому обвиняемый следующие 8 лет проведет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики
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