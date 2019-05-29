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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12209

Сентябрьскую сессию Сумского горсовета проведут пораньше

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о проведении LXI сессии Сумского городского совета 18 сентября.

Пленарное заседание начнется в 9:00 в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2).

Все проекты решений предварительно будут проработаны в постоянных комиссиях и на согласительном совете глав фракций и депутатских комиссий, который состоится за неделю до сессионного заседания, 11 сентября.

С проектами решений повестки дня сессии можно ознакомиться на Информационном портале Сумского городского совета.

Политика Сессия горсовета
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