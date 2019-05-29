Сентябрьскую сессию Сумского горсовета проведут пораньше

Пленарное заседание начнется в 9:00 в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2).
Все проекты решений предварительно будут проработаны в постоянных комиссиях и на согласительном совете глав фракций и депутатских комиссий, который состоится за неделю до сессионного заседания, 11 сентября.
С проектами решений повестки дня сессии можно ознакомиться на Информационном портале Сумского городского совета.
Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета....
В пятницу, 30 августа, состоится внеочередная сессия Сумского городского совета VII созыва....
На сегодня, 31 июля, назначено заседание 59-ой сессии Сумского горсовета....
Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....
Сегодня, 29 мая, в Сумах прошло третье планерное заседание 56-ой сессии Сумского горсовета....