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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17252

19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей

Такое решение приняла коллегия судей Сумского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым подозреваемой в покушении на убийство двух человек была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как следует из материалов дела, подозреваемая, находясь в одном из офисных помещений в центре Сум, совершила пять выстрелов в сторону сумского предпринимателя и его 15-летней дочери. Пострадавшие получили тяжелые ранения, однако им удалось спастись. Правоохранительные органы квалифицировали действия нападающей по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно законченное покушение на убийство двух лиц, и обратились в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил и своим постановлением взял девушку под стражу.

С таким решением следственного судьи не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. В частности, в судебном заседании адвокат подозреваемой, мотивируя свои апелляционные требования, отмечал, что отсутствуют риски, определенные ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, по словам защитника, лицо сотрудничает с органами предварительного расследования, у нее нет загранпаспорта, а потому она не сможет выехать за пределы страны. Кроме того, имеет постоянное место жительства.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 183 УПК Украины к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Сумской апелляционный суд.

Право Покушение на убийство
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